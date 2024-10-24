Артур может покинуть «Зенит» и вернуться в Бразилию

По информации источника, 26-летний бразилец был предложен местным грандам «Фламенго» и «Крузейро». Отмечается, что «Фламенго» проявляет интерес к Артуру, однако пока не предпринимает конкретных шагов по его подписанию.
Кроме того, Артур недоволен количеством игрового времени в «Зените». В общей сложности он провел на поле в этом сезоне всего 636 минут.
Артур перешел в «Зенит» в январе этого года из «Палмейраса» за 15 млн евро. Он провел за клуб из Санкт-Петербурга 14 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.