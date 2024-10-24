Михаил Кержаков: Врачи сказали, что конец всему

37-летний вратарь санкт-петербургского клуба Михаил Кержаков поделился информацией о травме, которую получил на тренировке сине-бело-голубых. В этом сезоне он не провел ни одного официального матча за «Зенит». Контракт Михаила Кержакова с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2025 года.
«Просто неудачный прием. Ну, и возраст, и накопительный эффект. Потому что, в принципе, движение, которое я сделал, получив травму, я его там тысячу раз сделал. Там был шпагат в прыжке, я просто упал на колено. Но врачи, когда увидели, еще до оглашения вердикта, когда посмотрели видеозапись, сказали, что всё, конец всему, конец колену. Я говорю: “Нормально все, ничего страшного”, — сказал Кержаков в интервью “Футбол нот дэд”.
«Это далеко не первая травма, но, слава богу, у меня до 30−32 не было серьезных повреждений, спасибо родителям за хорошую генетику, так сказать. Переломы не считаем, естественно, потому что просто от ударов», — добавил голкипер.
Михаил Кержаков — воспитанник «Зенита». В общей сложности за взрослую команду сине-бело-голубых вратарь провел 138 игр, 54 из которых — «на ноль». Также младший брат Александра Кержакова играл за ульяновскую «Волгу», астраханский «Волгарь», «Аланию», нижегородскую «Волгу», «Анжи» и «Оренбург».