Михаил Кержаков: Врачи сказали, что конец всему

«Просто неудачный прием. Ну, и возраст, и накопительный эффект. Потому что, в принципе, движение, которое я сделал, получив травму, я его там тысячу раз сделал. Там был шпагат в прыжке, я просто упал на колено. Но врачи, когда увидели, еще до оглашения вердикта, когда посмотрели видеозапись, сказали, что всё, конец всему, конец колену. Я говорю: “Нормально все, ничего страшного”, — сказал Кержаков в интервью “Футбол нот дэд”.