Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Кержаков: Это мой последний год в «Зените»

37-летний вратарь «Зенита», контракт которого с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, заявил, что переподписания соглашения не будет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Думаю, нового контракта с клубом не будет больше. Я думаю, это последний год. Я и раньше говорил, что это последний год. А тут, наверное, с 99,9%», — сказал Кержаков в интервью «Футбол нот дэд».

Михаил Кержаков — воспитанник «Зенита». В общей сложности за взрослую команду сине-бело-голубых вратарь провел 138 игр, 54 из которых — «на ноль». Также младший брат Александра Кержакова играл за ульяновскую «Волгу», астраханский «Волгарь», «Аланию», нижегородскую «Волгу», «Анжи» и «Оренбург».

В данный момент вратарь восстанавливается после полученной травмы. В этом сезоне он не провел ни одного официального матча за «Зенит». Основным голкипером петербургского клуба стал Евгений Латышонок.

После 12 туров Российской Премьер-лиги с 30 очками на первом месте турнирной таблицы находится «Краснодар». «Зенит» на одно очко отстает от лидера и занимает вторую строчку таблицы. В ближайшем туре РПЛ подопечные Сергея Семака примут футболистов «Локомотива», который в данный момент находится на третьем месте в чемпионате России.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь