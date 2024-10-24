Михаил Кержаков: Это мой последний год в «Зените»

«Думаю, нового контракта с клубом не будет больше. Я думаю, это последний год. Я и раньше говорил, что это последний год. А тут, наверное, с 99,9%», — сказал Кержаков в интервью «Футбол нот дэд».
Михаил Кержаков — воспитанник «Зенита». В общей сложности за взрослую команду сине-бело-голубых вратарь провел 138 игр, 54 из которых — «на ноль». Также младший брат Александра Кержакова играл за ульяновскую «Волгу», астраханский «Волгарь», «Аланию», нижегородскую «Волгу», «Анжи» и «Оренбург».
В данный момент вратарь восстанавливается после полученной травмы. В этом сезоне он не провел ни одного официального матча за «Зенит». Основным голкипером петербургского клуба стал Евгений Латышонок.
После 12 туров Российской Премьер-лиги с 30 очками на первом месте турнирной таблицы находится «Краснодар». «Зенит» на одно очко отстает от лидера и занимает вторую строчку таблицы. В ближайшем туре РПЛ подопечные Сергея Семака примут футболистов «Локомотива», который в данный момент находится на третьем месте в чемпионате России.