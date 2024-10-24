В «Зените» рассказали, зачем им нужен Соболев

«Мы отталкиваемся от того, нужен ли игрок или не нужен. Решили, что этот игрок усилит наш атакующий потенциал. За последние годы Соболев — один из сильнейших нападающих. И каждый хочет, чтобы у него был как можно более сильный футболист. Поэтому все только от него самого зависит.
Команда действительно приняла Сашу очень хорошо. Поддержали ребята, он со многими в хороших отношениях, и поговорил, и объяснился. Это важно. Поэтому какие-то моменты, которые были в его бытность игроком другой команды, наверное, уже позади. Все надеются, что он принесет больше пользы нашей команде и самому себе. А мы сделаем все возможное для того, чтобы совместно с ним так же побеждать и добиваться результата», — сказал Тимощук.
Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит». 27-летний нападающий провел за клуб девять матчей, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 27 октября, команда Сергея Семака дома встретится с «Локомотивом». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.