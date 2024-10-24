Сергей Семак: Дуглас Сантос любит Россию

«Что касается Дугласа, я рад за него. Он достаточно долгое время в России. Есть такая фраза, что есть некоторые люди, которые более русские, чем русские, это же касается и Дугласа. Человек не родился в России, но он любит Россию, его семье нравится здесь. Всегда приятно, когда иностранцы изъявляют желание стать гражданами России. Когда он сможет не считаться легионером, будем думать по позициям и игре других футболистов», — приводит ТАСС слова Сергея Семака.