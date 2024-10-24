Сергей Семак: Дуглас Сантос любит Россию

По словам главного тренера «Зенита», защитник петербургского клуба Дуглас Сантос любит Россию, его семье нравится жить здесь.
«Что касается Дугласа, я рад за него. Он достаточно долгое время в России. Есть такая фраза, что есть некоторые люди, которые более русские, чем русские, это же касается и Дугласа. Человек не родился в России, но он любит Россию, его семье нравится здесь. Всегда приятно, когда иностранцы изъявляют желание стать гражданами России. Когда он сможет не считаться легионером, будем думать по позициям и игре других футболистов», — приводит ТАСС слова Сергея Семака.
30-летний Дуглас Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года из «Гамбурга» за 14 млн евро. За российский клуб бразилец провел 198 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. С «Зенитом» Сантос пять раз становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Зимой 2023 года защитник стал капитаном «Зенита».
После 12 туров Российской Премьер-лиги на первом месте турнирной таблицы находится «Краснодар», набравший 30 очков. «Зенит» на один балл отстает от лидера и занимает вторую строчку таблицы. В ближайшем туре РПЛ подопечные Сергея Семака примут футболистов «Локомотива», который в данный момент находится на третьем месте в чемпионате России.