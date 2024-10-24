Глушаков назвал «нового Аршавина» в российском футболе

— Сложно сказать, у каждого своя карьера. Только от него зависит, перейдет он или нет. Я не знаю, какая у него трансферная стоимость. Но вы же понимаете, что «Зенит» может ее перебить и выкупить всех. Футболист — подневольный персонаж игры в футбол: он может сказать «нет», но если будет выгодное для клуба предложение, то могут любого игрока продать, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».