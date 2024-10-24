Глушаков назвал «нового Аршавина» в российском футболе

— Как считаете, сейчас в России есть «новый Аршавин»?
— Может быть, Батраков. Но у него пока только первый сезон — он часто бывает ярким у молодых футболистов, а на второй сезон зачастую у игроков спады. Посмотрим, как будет у Батракова.
— Какой совет вы дали бы ему, исходя из вашего опыта?
— По нему не видно, что он должен зазвездиться. Ему надо совладать с психологической нагрузкой от ажиотажа и вниманием прессы и публики. Это самое главное. И посоветую не снижать к себе требования.
— Если им заинтересуется «Зенит», стоит уходить?
— Сложно сказать, у каждого своя карьера. Только от него зависит, перейдет он или нет. Я не знаю, какая у него трансферная стоимость. Но вы же понимаете, что «Зенит» может ее перебить и выкупить всех. Футболист — подневольный персонаж игры в футбол: он может сказать «нет», но если будет выгодное для клуба предложение, то могут любого игрока продать, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».
В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 16 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и сделав шесть результативных передач.