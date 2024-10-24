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Глушаков назвал «нового Аршавина» в российском футболе

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, кого считает «новым Аршавином» в российском футболе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

— Как считаете, сейчас в России есть «новый Аршавин»?

— Может быть, Батраков. Но у него пока только первый сезон — он часто бывает ярким у молодых футболистов, а на второй сезон зачастую у игроков спады. Посмотрим, как будет у Батракова.

— Какой совет вы дали бы ему, исходя из вашего опыта?

— По нему не видно, что он должен зазвездиться. Ему надо совладать с психологической нагрузкой от ажиотажа и вниманием прессы и публики. Это самое главное. И посоветую не снижать к себе требования.

— Если им заинтересуется «Зенит», стоит уходить?

— Сложно сказать, у каждого своя карьера. Только от него зависит, перейдет он или нет. Я не знаю, какая у него трансферная стоимость. Но вы же понимаете, что «Зенит» может ее перебить и выкупить всех. Футболист — подневольный персонаж игры в футбол: он может сказать «нет», но если будет выгодное для клуба предложение, то могут любого игрока продать, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 16 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и сделав шесть результативных передач.

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