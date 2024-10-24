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«Спартак» и «Динамо» — лидеры по числу легионеров среди команд РПЛ

Иностранцы составляют 24% от всех игроков в клубах РПЛ. Больше всего легионеров заявлено в трех клубах — в «Спартаке», московском «Динамо» и «Химках» — по 13.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская Премьер-лига представила отчет о деталях первого регистрационного периода сезона-2024/25.

Всего клубы РПЛ заявили 653 футболиста за период. 480 из них — россияне (73%), 155 — легионеры (24%), 18 — нелегионеры (3%). К нелегионерам относятся футболисты со спортивным гражданством Армении, Беларуси и Казахстана.

С сезона-2022/23 клубы РПЛ имеют право заявить до 13 легионеров и не менее 12 игроков, воспитанных в российских академиях. При этом на поле одновременно могут выйти не более восьми иностранцев. Больше всего легионеров на сезон заявили московское «Динамо», «Спартак» и «Химки» — по 13. У «Ахмата», «Зенита», «Краснодара», «Оренбурга» и «Рубина» по 12 легионеров в заявке.

Больше всего россиян в заявке у «Краснодара» — 66. Учитываются несколько заявочных списков.

Спартак
Динамо
Зенит
Химки
Премьер-лига: таблица и календарь