«Спартак» и «Динамо» — лидеры по числу легионеров среди команд РПЛ

С сезона-2022/23 клубы РПЛ имеют право заявить до 13 легионеров и не менее 12 игроков, воспитанных в российских академиях. При этом на поле одновременно могут выйти не более восьми иностранцев. Больше всего легионеров на сезон заявили московское «Динамо», «Спартак» и «Химки» — по 13. У «Ахмата», «Зенита», «Краснодара», «Оренбурга» и «Рубина» по 12 легионеров в заявке.