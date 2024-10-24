Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РПЛ назвала самых дорогих футболистов лиги

Полузащитник «Зенита» Вендел и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян являются самыми дорогими футболистами команд РПЛ в сезоне-2024/25. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

В официальном отчете лиги о летнем трансферном периоде сформирован список самых дорогих футболистов каждой из команд. Стоимость Вендела и Сперцяна оценивается в 20 млн евро.

Самые дорогие игроки клубов РПЛ:

  • «Зенит» — Вендел (20 млн евро);
  • «Краснодар» — Эдуард Сперцян (20 млн евро);
  • «Динамо» Москва — Константин Тюкавин (16 млн евро);
  • «Спартак» — Эсекьель Барко (12 млн евро);
  • ЦСКА — Иван Обляков (9 млн евро);
  • «Локомотив» — Дмитрий Баринов (8 млн евро);
  • «Ростов» — Данил Глебов (8 млн евро);
  • «Крылья Советов» — Бенхамин Гарре (7 млн евро);
  • «Рубин» — Мирлинд Даку (6 млн евро);
  • «Ахмат» — Даниил Уткин (5 млн евро);
  • «Акрон» — Артем Дзюба (3 млн евро);
  • «Оренбург» — Матиас Перес (3 млн евро);
  • «Химки» — Лукас Вера (3 млн евро);
  • «Пари НН» — Николай Калинский (1,5 млн евро);
  • «Динамо» Махачкала — Валентин Пальцев (1,2 млн евро);
  • «Факел» — Раян Сенхаджи (900 тыс. евро).

Подробнее с отчетом РПЛ можно ознакомиться по ссылке.

В этом сезоне Вендел провел 15 матчей за «Зенит», в которых забил 2 мяча и сделал 11 голевых передач. На счету Сперцяна 19 игр за «Краснодар», в которых он забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Зенит
Краснодар
Динамо
Спартак
ЦСКА
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь