РПЛ назвала самых дорогих футболистов лиги

В официальном отчете лиги о летнем трансферном периоде сформирован список самых дорогих футболистов каждой из команд. Стоимость Вендела и Сперцяна оценивается в 20 млн евро.
Самые дорогие игроки клубов РПЛ:
- «Зенит» — Вендел (20 млн евро);
- «Краснодар» — Эдуард Сперцян (20 млн евро);
- «Динамо» Москва — Константин Тюкавин (16 млн евро);
- «Спартак» — Эсекьель Барко (12 млн евро);
- ЦСКА — Иван Обляков (9 млн евро);
- «Локомотив» — Дмитрий Баринов (8 млн евро);
- «Ростов» — Данил Глебов (8 млн евро);
- «Крылья Советов» — Бенхамин Гарре (7 млн евро);
- «Рубин» — Мирлинд Даку (6 млн евро);
- «Ахмат» — Даниил Уткин (5 млн евро);
- «Акрон» — Артем Дзюба (3 млн евро);
- «Оренбург» — Матиас Перес (3 млн евро);
- «Химки» — Лукас Вера (3 млн евро);
- «Пари НН» — Николай Калинский (1,5 млн евро);
- «Динамо» Махачкала — Валентин Пальцев (1,2 млн евро);
- «Факел» — Раян Сенхаджи (900 тыс. евро).
Подробнее с отчетом РПЛ можно ознакомиться по ссылке.
В этом сезоне Вендел провел 15 матчей за «Зенит», в которых забил 2 мяча и сделал 11 голевых передач. На счету Сперцяна 19 игр за «Краснодар», в которых он забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.