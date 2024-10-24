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Глушаков хотел создать медиакоманду и назвать ее «Банщики»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал об идее создания медиакоманды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В июне 2022 года экс-футболисты красно-белых Александр Соболев и Георгий Джикия создали команду «Бей-Беги» в Медиалиге. В октябре 2023-го клуб был распущен.

«Одно время была идея создать медиакоманду, как Соболев и Джикия. Хотел назвать команду “Банщики”. Но я в тот момент играл в футбол. Посмотрел на их опыт и понял, что надо либо играть, либо заниматься командой — нельзя усидеть на двух стульях», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

«У “Банщиков” была бы своя фишка, 100 процентов! Домашние игры проводили бы только в бане (смеется). Позвал бы Ещенко, еще кого-нибудь. Надо все смотреть, думать, какие задачи у команды», — добавил Глушаков.

В 2018 году после скандала со слитым в сеть видео из бани Глушаков развелся с женой Дарьей. Бывшая супруга заявила, что устала от измен футболиста.

Денис Глушаков выступал в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Пари НН», «Ахмат» и «Химки». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

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