Глушаков хотел создать медиакоманду и назвать ее «Банщики»

«Одно время была идея создать медиакоманду, как Соболев и Джикия. Хотел назвать команду “Банщики”. Но я в тот момент играл в футбол. Посмотрел на их опыт и понял, что надо либо играть, либо заниматься командой — нельзя усидеть на двух стульях», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».