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Клубы РПЛ потратили на трансферы рекордную сумму за пять лет

РПЛ опубликовала официальный отчет по расходам клубов в прошедшее летнее трансферное окно.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Совокупные расходы клубов на новых футболистов в летнее трансферное окно составили 131,6 млн евро. Это рекордный показатель за последние пять сезонов. Доходы от деятельности на трансферном рынке составили 84,5 млн евро.

Всего российские клубы летом перешел 61 иностранный футболист, большинство из которых представляют европейские страны (39). Больше всего легионеров пришло из Болгарии и Испании (оба — по пять), а также из Аргентины, Венгрии и Португалии (все — по четыре). Средняя трансферная стоимость приобретенных легионеров составила 1,7 млн евро. 30 легионеров покинули РПЛ, их средняя трансферная стоимость составила 3,3 млн евро.

Также клубы РПЛ провели между собой 75 внутренних трансферов. Средняя трансферная стоимость игроков составила 1,4 млн евро.

Наиболее активными на трансферном рынке были «Акрон» и «Химки» — они обновили свой состав на 75% и 71% соответственно. Наименьшую активность на трансферном рынке проявили московское «Динамо» (14%), «Рубин» (19%) и «Зенит» (24%). В среднем клубы РПЛ минувшим летом обновили свои составы на треть.

Подробнее с отчетом РПЛ можно ознакомиться по ссылке.

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