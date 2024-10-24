Клубы РПЛ потратили на трансферы рекордную сумму за пять лет

Всего российские клубы летом перешел 61 иностранный футболист, большинство из которых представляют европейские страны (39). Больше всего легионеров пришло из Болгарии и Испании (оба — по пять), а также из Аргентины, Венгрии и Португалии (все — по четыре). Средняя трансферная стоимость приобретенных легионеров составила 1,7 млн евро. 30 легионеров покинули РПЛ, их средняя трансферная стоимость составила 3,3 млн евро.