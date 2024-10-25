Роберто Карлос: Расизм? Я сталкивался с ситуациями и похуже, чем нынешние игроки

Самарский клуб был оштрафован на 330 тысяч рублей, в том числе на 100 тысяч за «оскорбление лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи или происхождения», а ГУВД и ФСБ несколько месяцев искали непосредственного виновника, который, в конце концов, был задержан и отпущен после того, как принес свои извинения и заверил, что расистских мотивов в его поступке не было, а он лишь выплеснул эмоции из-за плохой игры команды.