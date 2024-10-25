Роберто Карлос: Расизм? Я сталкивался с ситуациями и похуже, чем нынешние игроки

«Я сталкивался с ситуациями и похуже, чем нынешние игроки, но всё же думаю, что чем скорее мы покончим со всеми этими проблемами на поле и за его пределами, тем будет лучше. Футбол — это зрелище. Наслаждайтесь им», — приводит слова Карлоса известное испанское издание AS.
За время выступлений бразильца в чемпионате России за «Анжи» он дважды оказывался в центре скандалов, связанным с расизмом. Сначала перед матчем с «Зенитом» в Санкт-Петербурге во время поднятия флага (Карлос участвовал в церемонии как капитан своей команды) ему протянули с трибуны банан, что попало в объективы фотокорреспондентов и вызвало резонанс. По итогам разбирательства, петербургский клуб был оштрафован, а виновник лишен абонемента.
Похожий инцидент произошел в конце матча с «Крыльями Советов» в Самаре — на этот раз банан швырнули в направлении бразильца, он в знак протеста ушел с поля, а позднее рассказал, что в тот момент думал о том, чтобы завершить карьеру.
Самарский клуб был оштрафован на 330 тысяч рублей, в том числе на 100 тысяч за «оскорбление лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи или происхождения», а ГУВД и ФСБ несколько месяцев искали непосредственного виновника, который, в конце концов, был задержан и отпущен после того, как принес свои извинения и заверил, что расистских мотивов в его поступке не было, а он лишь выплеснул эмоции из-за плохой игры команды.
Бразильский защитник провел в Российской Премьер-лиге 25 матчей в сезоне-2011/12, в которых забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.
Роберто Карлос известен своими выступлениями за мадридский «Реал». В составе этого клуба защитник четыре раза выигрывал чемпионат Испании, трижды становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка страны. Вместе со сборной Бразилии Роберто Карлос выигрывал чемпионат мира 2002 года.