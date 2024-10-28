Топ самых ярких драк в российском футболе

В марте 2006 года на стадионе «Лужники» в матче за Суперкубок России встречались ЦСКА и «Спартак». За несколько минут до окончания игры армейцы вели со счетом 3:2. В одном из эпизодов защитник красно-белых Клементе Родригес сфолил на Ивице Оличе. Партнер Олича по команде Чиди Одиа был недоволен грубым нарушением и эмоционально возмущался, на него накинулся полузащитник «Спартака» Сантос Моцарт.