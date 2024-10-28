Топ самых ярких драк в российском футболе

Посмотрим на подборку самых известных драк в истории российского футбола.
Массовая драка в матче ЦСКА — «Сатурн», 2004 год
Одна из самых известных и массовых драк между футболистами. Тяжело вспомнить что-то подобное после этого побоища.
Встреча прошла в Раменском в августе 2004 года. ЦСКА вел со счетом 1:0 и матч шел к завершению. На 90+2 минуте полузащитник «Сатурна» Адриан Бастия совершил грубый подкат против Сергея Семака. Сразу же Юрий Жирков грязно сыграл против Бастии. Этот эпизод послужил началом драки между футболистами обеих команд.
В потасовке участвовали футболисты со скамейки запасных, клубный персонал и даже несколько болельщиков.
Арбитр встречи Александр Гончар показал по окончании эпизода четыре красные карточки. Жирков, Бастия, Березуцкий и Базаев получили дисквалификацию на пять матчей. Также клубы были оштрафованы на 500 тысяч рублей.
Конфликт Моцарта и Одиа в матче между ЦСКА и «Спартаком», 2006 год
В марте 2006 года на стадионе «Лужники» в матче за Суперкубок России встречались ЦСКА и «Спартак». За несколько минут до окончания игры армейцы вели со счетом 3:2. В одном из эпизодов защитник красно-белых Клементе Родригес сфолил на Ивице Оличе. Партнер Олича по команде Чиди Одиа был недоволен грубым нарушением и эмоционально возмущался, на него накинулся полузащитник «Спартака» Сантос Моцарт.
Также к выяснению отношений подключились другие футболисты команд. Успокоить игроков вышел даже главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев. По итогам эпизода Моцарт был удален с поля из-за того, что получил две желтые карточки: одну за фол, вторую за стычку с Одиа.
Стычка Карпина и Денисова, 2010 год
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» прошел 27 октября 2010 года. Сине-бело-голубые приехали в «Лужники» с серией из 26 побед. Обыграв команду Валерия Карпина «Зенит» мог повторить достижение «Локомотива» 2004 и 2005 годов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых, с пенальти отличился Дмитрий Комбаров.
После финального свистка произошла стычка между главным тренером «Спартака» Валерием Карпиным и игроком «Зенита» Игорем Денисовым, которая переросла в драку между персоналом клубов. Физиотерапевт «Спартака» Тони Рикардо Беневидес Панассолью ударил тренера «Зенита» Игоря Симутенкова.
По итогам эпизода Денисов был дисквалифицирован на четыре матча, Карпин — на два.
Физиотерапевт «Спартака» был оштрафован на 500 тысяч рублей, также ему запретили появляться на скамейке запасных команды в течение полугода. Позднее Карпину сократили наказание до одного матча.
Конфликт Бердыева и Алханова в матче «Терек» — «Рубин», 2010 год
Действующий чемпиона страны «Рубин» на выезде встречался с «Тереком» в августе 2010 года. Матч завершился со счетом 1:1, а в концовке игры главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев резко отреагировал на фол против футболиста своей команды.
Бердыев выскочил на поле и начал что-то кричать судье, туда же прибежал вице-президент «Терека» Хайдар Алханов. В перепалке участвовали игроки, тренеры и руководители клубов.
По итогам эпизода Бердыев и Алханов были дисквалифицированы на три матча.
Драка Ари и Фидлера в матче «Урал» — «Локомотив», 2017 год
«Урал» и «Локомотив» встречались в финальном матче Кубка России в 2017 году. «Локомотив» вел со счетом 2:0. В концовке матча на 90+2 минуте в словесную перепалку вступили Артем Фидлер и Мануэл Фернандеш. Позднее это переросло в массовую потасовку, в которую включились игроки обеих команд.
Главным агрессором в «Локомотиве» оказался Ари, который прибежал на помощь и несколько раз сзади ударил Артема Фидлера. В драку также вмешались тренерские штабы клубов.
По итогам эпизода красные карточки у «Локомотива» получили Ари и Джефферсон Фарфан, а у «Урала» Артем Фидлер и Эдгар Манучарян.
Драка Барриоса и Николсона в матче «Зенит» — «Спартак», 2022 год
Матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» прошел на «Газпром-Арене». Эта встреча стала уже четвертой в сезоне для обеих команд. Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:2.
После завершения основного времени матча футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку. Вилмар Барриос и Шамар Николсон что-то не поделили. На защиту партнера подбежал Квинси Промес, а со стороны «Зенита» подключился Родригао.
По итогам инцидента красные карточки получили по три игрока из каждой команды. У хозяев были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у гостей — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.