Медаль «Спартака» за победу в РПЛ продают за 17 тысяч рублей

На «Авито» выставлена на продажу золотая медаль московского «Спартака», полученная за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17. Купить медаль можно за 17 тысяч рублей.
В качестве адреса продавца значится Белокалитвинский район Ростовской области. Медаль была выставлена на продажу 30 сентября.
В сезоне-2016/17 «Спартак» по руководством итальянского специалиста Массимо Карреры набрал 69 очков после 30 туров и стал чемпионом России в десятый раз и впервые с 2001 года. На данный момент это последний национальный титул красно-белых.
В том чемпионате второе место с 62 очками занял ЦСКА, тройку лидеров замкнул «Зенит» — 61 очко. Лучшим бомбардиром сезона с 18 голами стал выступавший за «Краснодар» Федор Смолов.