Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медаль «Спартака» за победу в РПЛ продают за 17 тысяч рублей

Такое объявление было размещено на одной из популярных интернет-площадок для продажи товаров.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На «Авито» выставлена на продажу золотая медаль московского «Спартака», полученная за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17. Купить медаль можно за 17 тысяч рублей.

В качестве адреса продавца значится Белокалитвинский район Ростовской области. Медаль была выставлена на продажу 30 сентября.

В сезоне-2016/17 «Спартак» по руководством итальянского специалиста Массимо Карреры набрал 69 очков после 30 туров и стал чемпионом России в десятый раз и впервые с 2001 года. На данный момент это последний национальный титул красно-белых.

В том чемпионате второе место с 62 очками занял ЦСКА, тройку лидеров замкнул «Зенит» — 61 очко. Лучшим бомбардиром сезона с 18 голами стал выступавший за «Краснодар» Федор Смолов.

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь