Червиченко: Станкович — ошибка «Спартака». Больше, чем Абаскаль

«Все познается в сравнении. Наверное, еще вспомним Абаскаля добрым словом, потому что-то, что показывает команда Станковича, вообще мало похоже на футбол. Они играют непонятно во что и как. Нет добротных мячей. Если бы судьи не тянули за уши, “Спартак” не был бы даже на шестом месте. Мне кажется, Станкович — это какая-то большая ошибка. Больше чем Абаскаль? Да. И покупки тоже еще те. Они, видимо, дуплетом решили стрельнуть. Взяли непонятного тренера, так ещё и покупают не поймёшь что», — передает слова Червиченко «Евро-Футбол. Ру».