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Червиченко: Станкович — ошибка «Спартака». Больше, чем Абаскаль

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выступил с критикой работы сербского специалиста Деяна Станковича во главе московского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Все познается в сравнении. Наверное, еще вспомним Абаскаля добрым словом, потому что-то, что показывает команда Станковича, вообще мало похоже на футбол. Они играют непонятно во что и как. Нет добротных мячей. Если бы судьи не тянули за уши, “Спартак” не был бы даже на шестом месте. Мне кажется, Станкович — это какая-то большая ошибка. Больше чем Абаскаль? Да. И покупки тоже еще те. Они, видимо, дуплетом решили стрельнуть. Взяли непонятного тренера, так ещё и покупают не поймёшь что», — передает слова Червиченко «Евро-Футбол. Ру».

Андрей Червиченко был президентом «Спартака» с 2002 по 2004 год, когда продал контрольный пакет акций клуба Леониду Федуну. Также Червиченко был президентом подмосковных «Химок».

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. До этого он тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию», «Ференцварош». После 13 туров Российской Премьер-лиги московский «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в чемпионате России.

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