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«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неудаления Батракова

«Зенит» обратился в экспертно‑судейскую комиссию РФС по итогам матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Клуб из Санкт-Петербурга попросил разобрать эпизод, произошедший на 72-й минуте, когда полузащитник железнодорожников Алексей Батраков грубо сфолил против полузащитника сине-бело-голубых Густаво Мантуана. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не стал показывать игроку желтую карточку, после которой он должен был бы покинуть поле.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям. В субботу, 2 ноября, сине-бело-голубые дома сыграют с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

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