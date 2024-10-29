«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неудаления Батракова

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Клуб из Санкт-Петербурга попросил разобрать эпизод, произошедший на 72-й минуте, когда полузащитник железнодорожников Алексей Батраков грубо сфолил против полузащитника сине-бело-голубых Густаво Мантуана. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не стал показывать игроку желтую карточку, после которой он должен был бы покинуть поле.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» по дополнительным показателям. В субботу, 2 ноября, сине-бело-голубые дома сыграют с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.