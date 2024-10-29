«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неудаления Батракова

Клуб из Санкт-Петербурга попросил разобрать эпизод, произошедший на 72-й минуте, когда полузащитник железнодорожников Алексей Батраков грубо сфолил против полузащитника сине-бело-голубых Густаво Мантуана. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не стал показывать игроку желтую карточку, после которой он должен был бы покинуть поле.