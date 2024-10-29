Антон Миранчук отказался в «Локомотиве» от 1,6 млн евро в год

«Я понял для себя, что мне еще не 30. В 28 я понял, что если я сейчас это для себя не сделаю, я потом этого не сделаю никогда. И потом я сам себе в глаза смотреть не смогу, потому что у меня все-таки амбиции футбольные, та страсть к игре, которая у меня была привита еще с детства», — добавил Антон Миранчук.