Антон Миранчук отказался в «Локомотиве» от 1,6 млн евро в год

1 июля у Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. Впоследствии Антон Миранчук стал игроком швейцарского «Сьона». Бывший полузащитник «Локомотива» рассказал, что летом клуб делал ему предложение о продлении контракта.
«Они в целом сделали хорошее предложение. Но я себя даже поймал на мысли, что я бы не хотел, чтобы они делали хорошее предложение, потому что над ним нужно было думать. А если они не сделают хорошее предложение, то у меня будет спокойная душа, что я могу уходить. Предложение было в районе 1,6 млн евро», — сказал Антон Миранчук в интервью Нобелю Арустамяну.
«Я понял для себя, что мне еще не 30. В 28 я понял, что если я сейчас это для себя не сделаю, я потом этого не сделаю никогда. И потом я сам себе в глаза смотреть не смогу, потому что у меня все-таки амбиции футбольные, та страсть к игре, которая у меня была привита еще с детства», — добавил Антон Миранчук.
По данным СМИ, Миранчук является вторым самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Швейцарии — его зарплата составляет 1,3 млн евро в год.
22 сентября Миранчук дебютировал в чемпионате Швейцарии в матче против «Лугано» (0:0). На данный момент полузащитник сыграл 5 матчей за новый клуб.