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Антон Миранчук объяснил, почему отказался от перехода в «Зенит»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, почему минувшим летом отклонил предложение о переходе в «Зенит».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Было ли предложение от “Зенита”? Да, вроде как. “Зенит” — это хорошо, ты каждый год чемпион, прекрасные партнеры по команде, можно наслаждаться футболом, жизнью, но я для себя понял, что пока еще я хочу посмотреть в другую сторону, выйти из зоны комфорта», — сказал Миранчук.

Минувший летом у Миранчука истек контракт с «Локомотивом» и он стал свободным агентом. В сентябре 28-летний россиянин подписал двухлетний контракт с «Сьоном». Миранчук провел за новый клуб пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

По информации «Чемпионата», зарплата Миранчука в «Сьоне» составит 1,2 млн евро в год, а в контракте россиянина прописаны отступные в размере 5,5 млн евро. В «Локомотиве» Миранчук зарабатывал 2,4 млн евро в год.

«Сьон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. В среду, 30 октября, команда дома сыграет с «Цюрихом».

Локомотив
Зенит