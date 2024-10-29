Антон Миранчук объяснил, почему отказался от перехода в «Зенит»

«Было ли предложение от “Зенита”? Да, вроде как. “Зенит” — это хорошо, ты каждый год чемпион, прекрасные партнеры по команде, можно наслаждаться футболом, жизнью, но я для себя понял, что пока еще я хочу посмотреть в другую сторону, выйти из зоны комфорта», — сказал Миранчук.