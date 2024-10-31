Пьянич удалил страницу в Instagram*, чтобы сосредоточиться на футболе

Ранее профиль 34-летнего игрока стал недоступен по неизвестным причинам. Некоторые СМИ связали это с тем, что Пьянич публично выражал надежду на возвращение российских команд к участию в международных соревнованиях. Страница боснийца в Instagram* насчитывала порядка 6 миллионов подписчиков.
«Я надеюсь, что завтра же ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях. Потому что вижу, что происходит во всем мире. Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним совершенно другое. Так не должно быть. Конечно, я надеюсь, что все закончится как можно скорее. Не хочу, чтобы кто-либо в мире страдал. Это мое желание, которое, надеюсь, скоро осуществится», — сказал тогда новичок ЦСКА.
«Вижу много сообщений о личных социальных сетях Миралема Пьянича, которые сейчас недоступны. Друзья, никакой блокировки и прочих проблем, просто Мира решил сконцентрироваться на реальной жизни и футболе. Иногда людям важно делать детокс от социальных сетей. Мне в силу специфики деятельности это сделать непросто, но всем рекомендую периодически к Пьяничу присоединяться в этом. Не думал, конечно, что придется пояснять решение игрока временно отдохнуть от соцсетей, но раз нужно, значит нужно», — написал Кирилл Брейдо.
Миралем Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре на правах свободного агента. Он провел за армейцев пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону». В составе туринского клуба он стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов. Минувшим летом Пьянич стал свободным агентом после истечения контракта с клубом «Шарджа» из ОАЭ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.