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Романцев назвал закономерным лидерство «Краснодара» в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Спартак»

«В матче со “Спартаком” “Краснодар”, как и в прошлом сезоне, убедил, что у него нет другой задачи, кроме как обойти “Зенит” в золотой гонке. И те, кто думал, что уход Ивича скажется на боеспособности команды, ошиблись. Мусаев не стал ничего ломать и резко менять игровой стиль, а оставил все лучшее, что сделал предшественник. Он лишь добавил остроты в атаке, где Кордоба и Сперцян способны взломать любую оборону.

Показательный пример — домашний матч с “Зенитом”, в котором краснодарцы не могли этого сделать до последних минут. Но все-таки дожали чемпиона! А разговоры о том, что им помогла нелепая ошибка Караваева, здесь ни при чем. К тому моменту защита питерцев была измотана напором “Краснодара”.

13 туров без поражений, зато с победами над всеми конкурентами подчеркивают закономерность его лидерства. А невероятный гол Кордобы “Крыльям” словно говорит: мы способны на многое!

Ну, а “Зенит”, конечно же, сделает все, чтобы в год столетия не подвести своих фанатов. Думаю, нас, болельщиков, ждет лихой финиш с непредсказуемой развязкой. А пока наберемся терпения», — сказал Романцев.

В воскресенье, 3 ноября, «Краснодар» дома сыграет с «Оренбургом». Начало матча — в 19:45 по московскому времени.

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