Пьянич: Боялся ехать на коне перед презентацией в ЦСКА

Босниец признался, что это была его первая поездка верхом.
«Это случилось со мной впервые, и, признаюсь, было немного страшно. Но вроде я был неплох. Члены семьи от души посмеялись, это было реально весело и необычно. Я получил много сообщений от футболистов, правда, они не понимали по-русски. Но все отмечали, что ролик сделан круто. Если будет возможность прокатиться на лошади опять, почему нет? Но сейчас не до этого, ведь с моим небогатым опытом можно и травму получить», — передает слова игрока официальный сайт армейцев.
Миралем Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре на правах свободного агента. Он провел за армейцев пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону». В составе туринского клуба он стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов. Минувшим летом Пьянич стал свободным агентом после истечения контракта с клубом «Шарджа» из ОАЭ.