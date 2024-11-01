Пьянич: Боялся ехать на коне перед презентацией в ЦСКА

«Это случилось со мной впервые, и, признаюсь, было немного страшно. Но вроде я был неплох. Члены семьи от души посмеялись, это было реально весело и необычно. Я получил много сообщений от футболистов, правда, они не понимали по-русски. Но все отмечали, что ролик сделан круто. Если будет возможность прокатиться на лошади опять, почему нет? Но сейчас не до этого, ведь с моим небогатым опытом можно и травму получить», — передает слова игрока официальный сайт армейцев.