Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в октябре

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой признан лучшим игроком сине-бело-голубых в октябре. В минувшем месяце Андрей Мостовой принял участие в пяти матчах «Зенита», в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Всего в текущем сезоне 26-летний нападающий сыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.
26-летний Андрей Мостовой перешел в «Зенит» зимой 2019 года из клуба «Химки». Один сезон полузащитник провел в «Сочи» на правах аренды. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.