Тикнизян объяснил свой отказ «Зениту» отсутствием перспектив

«Когда клуб договаривается по твоему трансферу, мне что предлагаете делать? Конечно, я тоже начинаю вести переговоры и понимать свое будущее в клубе, с которым договаривался “Локомотив”. Когда я понял, что в “Зените” нет будущего с игровой точки зрения и футбольных перспектив, я вышел из этих переговоров. В “Зените” мне давали очень хорошую зарплату: если бы я гнался за деньгами, как об этом многие писали, я бы согласился на первое предложение. Мне важно было понять, что на меня рассчитывают как на футболиста. Я не хотел идти по стопам Кругового. Дело не в деньгах. Извините, но в “Зените” за одни премиальные можно покупать однокомнатную квартиру каждый раз. Тут дело про футбол», — сказал Тикнизян.