КДК дисквалифицировал Рошу на три матча, Литвинова — на два

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов толкнул в лицо защитника ЦСКА Виллиана Рошу, после чего бразилец попытался ударить его в ответ, задев защитника красно-белых Срджана Бабича. Оба игрока были удалены с поля.
Литвинов получил дисквалификацию на два матча. Он пропустит домашние матчи против «Акрона» (10 ноября) и «Локомотива» (23 ноября).
Роша дисквалифицирован на три матча. Он не сможет помочь армейцам в выездном матче против «Крыльев Советов» (10 ноября), а также пропустит домашние игры против «Ростова» (23 ноября) и «Рубина» (30 ноября).
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, отставая от красно-белых на один балл.