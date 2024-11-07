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КДК дисквалифицировал Рошу на три матча, Литвинова — на два

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказания участником драки, которая произошла во втором тайме матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (0:2). Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов толкнул в лицо защитника ЦСКА Виллиана Рошу, после чего бразилец попытался ударить его в ответ, задев защитника красно-белых Срджана Бабича. Оба игрока были удалены с поля.

Литвинов получил дисквалификацию на два матча. Он пропустит домашние матчи против «Акрона» (10 ноября) и «Локомотива» (23 ноября).

Роша дисквалифицирован на три матча. Он не сможет помочь армейцам в выездном матче против «Крыльев Советов» (10 ноября), а также пропустит домашние игры против «Ростова» (23 ноября) и «Рубина» (30 ноября).

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, отставая от красно-белых на один балл.

ЦСКА
0:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 14
2.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Деян Станкович
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Данил Пруцев)
45′
Хесус Мануэль Медина
(Данил Пруцев)
90+8′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
да Силва Виллиан Роша
57′
78
Игорь Дивеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
69′
85′
22
Милан Гайич
63′
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
5
Саша Зделар
79′
17
Кирилл Глебов
21
Аббосбек Файзуллаев
63′
15
Миралем Пьянич
83′
31
Матвей Кисляк
63′
11
Тамерлан Мусаев
9
Сауль Гуарирапа
79′
20
Секу Койта
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
57′
68
Руслан Литвинов
60′
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
57′
25
Данил Пруцев
82′
97
Даниил Денисов
90′
8
Маркиньос
90′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
87′
19
Хесус Мануэль Медина
77
Тео Бонгонда
64′
4
Алексис Дуарте
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
7
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
17
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь