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Соболев завершил первый круг с худшей результативностью, чем вратарь «Ахмата»

Нападающий Александр Соболев набрал «0+0» в первом круге нового сезона РПЛ за «Спартак» и «Зенит».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

10 ноября завершился первый круг первенства России по футболу. Нападающий Александр Соболев не сумел отличиться голами и результативными передачами, проведя в нем 9 матчей (1 — за «Спартак», 8 — за «Зенит»).

В то же время вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия имеет в своем активе 1 результативное действие — Шелия сделал голевой пас на игрока сборной России Лечи Садулаева.

На данный момент Соболеву в составе «Зенита» удалось отличиться только в Кубке России — 2 гола и результативный пас в 4 матчах. Александр Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро.

«Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» на один балл. В субботу, 23 ноября, команда Сергея Семака в рамках 16-го тра РПЛ на выезде встретится с «Оренбургом».

Ахмат
1:2
Первый тайм: 1:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Сергей Семак
Голы
Ахмат
Арсен Адамов
(Лечи Садулаев)
2′
Зенит
Густаво Мантуан
(Матео Кассьерра)
9′
Матео Кассьерра
21′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
95
Арсен Адамов
10
Лечи Садулаев
51′
11
Силва Лима Исмаэл
18
Владислав Камилов
90+5′
23
Антон Швец
47
Даниил Уткин
73′
19
Мауро Луна Диале
20
Максим Самородов
77′
98
Светослав Ковачев
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
81′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
15
Вячеслав Караваев
46′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
87′
4
Юрий Горшков
30
Матео Кассьерра
87′
21
Александр Ерохин
32
Лусиано Гонду
63′
7
Александр Соболев
31
Густаво Мантуан
67′
24
Педро
Статистика
1
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
4
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
23
Фолы
8
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Спартак
Ахмат
Премьер-лига: таблица и календарь