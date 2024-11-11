Соболев завершил первый круг с худшей результативностью, чем вратарь «Ахмата»

«Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» на один балл. В субботу, 23 ноября, команда Сергея Семака в рамках 16-го тра РПЛ на выезде встретится с «Оренбургом».