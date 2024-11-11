Соболев завершил первый круг с худшей результативностью, чем вратарь «Ахмата»

10 ноября завершился первый круг первенства России по футболу. Нападающий Александр Соболев не сумел отличиться голами и результативными передачами, проведя в нем 9 матчей (1 — за «Спартак», 8 — за «Зенит»).
В то же время вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия имеет в своем активе 1 результативное действие — Шелия сделал голевой пас на игрока сборной России Лечи Садулаева.
На данный момент Соболеву в составе «Зенита» удалось отличиться только в Кубке России — 2 гола и результативный пас в 4 матчах. Александр Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро.
«Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» на один балл. В субботу, 23 ноября, команда Сергея Семака в рамках 16-го тра РПЛ на выезде встретится с «Оренбургом».