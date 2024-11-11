«Спартак», «Зенит» и еще четыре клуба сыграют в Зимнем кубке РПЛ

Как сообщается на сайте Российской Премьер-лиги, в Зимнем кубке в Абу-Даби примут участие московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», петербургский «Зенит», «Ростов» и «Краснодар».
«На мой взгляд, это будет лучший турнир по составу и надеюсь по качеству игры и организации за долгие-долгие годы. Или лучший турнир межсезонья, будь то летнее или зимнее», — передает «Спорт-Экспресс» слова президента РПЛ Александра Алаева.
В ОАЭ пройдет третий розыгрыш Зимнего кубка РПЛ, который проходит во время сборов команд в зимнюю паузу. В 2023 и 2024 годах победителем Зимнего кубка РПЛ. Лучшими бомбардирами за всю историю Зимнего кубка РПЛ являются Николай Комличенко, Антон Зиньковский и Михаил Игнатов. На счету игроков по три забитых мяча.