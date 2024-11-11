«Спартак», «Зенит» и еще четыре клуба сыграют в Зимнем кубке РПЛ

В ОАЭ пройдет третий розыгрыш Зимнего кубка РПЛ, который проходит во время сборов команд в зимнюю паузу. В 2023 и 2024 годах победителем Зимнего кубка РПЛ. Лучшими бомбардирами за всю историю Зимнего кубка РПЛ являются Николай Комличенко, Антон Зиньковский и Михаил Игнатов. На счету игроков по три забитых мяча.