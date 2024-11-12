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Тео Бонгонда: вообще все равно на Титова, я не знаю, кто это

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда отреагировал на критику в свой адрес со стороны легенды красно-белых Егора Титова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Титов заявил, что у него есть большие вопросы относительно действий Бонгонда на поле и ему было грустно наблюдать за его игрой в московском дерби против ЦСКА (2:0).

«Меня критиковал Титов? Если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это. Для меня важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны», — сказал Бонгонда.

Бонгонда перешел в «Спартак» в июле 2023 года из «Кадиса» за 7,5 млн евро. За красно-белых конголезец провел 53 матча, в которых забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на девять очков. 23 ноября красно-белые дома сыграют против «Локомотива».

Спартак