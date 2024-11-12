Артем Дзюба жестко раскритиковал Константина Генича

«Генич меня “убил”, сказав: “Видел издалека Дзюбу на игре со “Спартаком”, мне кажется, у него лишний вес”. Да это у тебя лишний вес! А при мне, блин, в “Коммент-шоу” сидит, заикается и рассказывает: “Мне издалека показалось, что у тебя лишний вес”. Ключевое слово — показалось. Вот это меня раздражает. Как ты смеешь это говорить? “Мне показалось, у него лишний вес”. Ну это ведь прямо оскорбление меня как профессионала. В смысле — у меня лишний вес? Что, по его мнению, меня посадили в запас, я вот с таким мамоном сижу, да? Чипсы здесь лежат, кока-кола, блин, и я такой говорю: “Че это меня не ставят?” Ну как? Я, наоборот, еще больше мобилизован и жду шанса, потому что, как только меня выпустят, я должен показать, что меня держат в команде не зря», — вспоминает Дзюба.