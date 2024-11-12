Артем Дзюба жестко раскритиковал Константина Генича

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба жестко раскритиковал известного футбольного комментатора Константина Генича.
«Как говорит классик Станислав Черчесов: “Если он играл, то я творил”. Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных — да, но и то, скатился. Раньше он был единственный, кто хотя бы что-то может в суждениях. И то, говорят, что когда Генич играет… Вы же видели, как в Медиалиге: все проиграл, всем и вся», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
«Генич меня “убил”, сказав: “Видел издалека Дзюбу на игре со “Спартаком”, мне кажется, у него лишний вес”. Да это у тебя лишний вес! А при мне, блин, в “Коммент-шоу” сидит, заикается и рассказывает: “Мне издалека показалось, что у тебя лишний вес”. Ключевое слово — показалось. Вот это меня раздражает. Как ты смеешь это говорить? “Мне показалось, у него лишний вес”. Ну это ведь прямо оскорбление меня как профессионала. В смысле — у меня лишний вес? Что, по его мнению, меня посадили в запас, я вот с таким мамоном сижу, да? Чипсы здесь лежат, кока-кола, блин, и я такой говорю: “Че это меня не ставят?” Ну как? Я, наоборот, еще больше мобилизован и жду шанса, потому что, как только меня выпустят, я должен показать, что меня держат в команде не зря», — вспоминает Дзюба.
«Каждый должен заниматься своим делом. Мы же не лезем к ним, не подсказываем, мол, перестаньте. Это говорит Карпин, это говорит Смолов, сейчас говорю я — и таких очень много. Любого футболиста спроси, мы все плюёмся от их суждений», — добавил нападающий тольяттинского «Акрона».
Артем Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента 12 сентября. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. За новый клуб форвард провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.