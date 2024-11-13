Стало известно, сколько «Спартак» готов потратить на трансферы

Кроме того, в клубе считают важным усилить среднюю линию и намерены потратить до 15 миллионов евро на универсального полузащитника с зарплатой порядка 2−3 миллионов евро. Также будет востребован фланговый игрок атаки. На эту позицию может быть выделено около 10 миллионов, а зарплата футболисту будет предложена на уровне 2 миллионов евро.