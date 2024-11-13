Стало известно, сколько «Спартак» готов потратить на трансферы

10 ноября стало известно о том, что Томаш Амарал ушел с поста спортивного директора клуба. Как сообщает Legalbet, трансферный план был составлен еще до ухода португальца.
Руководство красно-белых видит необходимым усилить определенные позиции. В частности, в клубе рассчитывают подписать нападающего и выделить на трансфер от 12 до 15 миллионов евро, а зарплата потенциального новичка может составить 3 миллиона евро. Уточняется, что если будет возможность приобрести игрока топ-уровня, то ему могут предложить и более высокий оклад.
Кроме того, в клубе считают важным усилить среднюю линию и намерены потратить до 15 миллионов евро на универсального полузащитника с зарплатой порядка 2−3 миллионов евро. Также будет востребован фланговый игрок атаки. На эту позицию может быть выделено около 10 миллионов, а зарплата футболисту будет предложена на уровне 2 миллионов евро.
На позиции правого защитника и полузащитника «Спартак» намерен рассмотреть игроков с российским паспортом. На них будут выделены кратно меньшие суммы, чем на легионеров. Уточняется, что окончательный план будет зависеть от нового спортивного директора.
После первого круга «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, на 9 очков отставая от лидирующего «Краснодара». В рамках 16-го тура РПЛ красно-белые сыграют с «Локомотивом».