Аршавин назвал клуб, который уйдет лидером РПЛ на зимний перерыв

«На зимнюю паузу первым должен уйти “Зенит”. Он обязан набирать очки в оставшихся трех матчах. Не верю, что “Краснодар” в трех играх победит», — сказал Аршавин.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на один балл.
В заключительных турах осеней части сезона РПЛ «быки» сыграют с «Химками» (23 ноября), «Спартаком» (1 декабря) и «Локомотивом» (8 декабря).
«Зениту» предстоит провести матчи с «Оренбургом» (23 ноября), «Крыльями Советов» (1 декабря) и «Акроном» (7 декабря).