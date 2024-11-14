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Аршавин назвал клуб, который уйдет лидером РПЛ на зимний перерыв

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» высказался о заключительных турах осеней части сезона РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

«На зимнюю паузу первым должен уйти “Зенит”. Он обязан набирать очки в оставшихся трех матчах. Не верю, что “Краснодар” в трех играх победит», — сказал Аршавин.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на один балл.

В заключительных турах осеней части сезона РПЛ «быки» сыграют с «Химками» (23 ноября), «Спартаком» (1 декабря) и «Локомотивом» (8 декабря).

«Зениту» предстоит провести матчи с «Оренбургом» (23 ноября), «Крыльями Советов» (1 декабря) и «Акроном» (7 декабря).

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