Вратарь «Спартака» рассказал о самой нелепой травме в карьере

«Мы с юношеской сборной летели из Москвы в Лиссабон рано утром. Долго не ложились, чтобы поспать в самолете. Я прилег на откидной столик. Просыпаюсь, а рука онемела. Прищемил нерв, видимо. Причем у нас игра была в этот же день! Я подошел к доктору. Он сказал, что, наверное, просто отлежал и скоро пройдет. Приехали в гостиницу — не отпустило. Мне чем-то помазали, и я поехал на матч.



Выхожу на разминку перед игрой и думаю, что сейчас пойдет приток крови — станет проще. Первый же удар, а у меня рука вялая. И вот 10 дней провёл как туристик. Для атмосферы съездил, посмотрел город, получил медаль, поднял кубок и обратно поехал.



Что было дальше? Доктор Лю в “Спартаке” вылечил иголками. У меня там на 10-й день симптомы сами начали немного уходить, но помогла и терапия от Лю. Ещё 10 дней к нему ходил стабильно — уколы, уголки», — рассказал Максименко.