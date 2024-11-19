Миранчук дал совет футболистам из России ехать в МЛС

«Первое, что приходит в голову, — в США едут уже после 30 лет, под закат карьеры. Если бы я кому‑нибудь что‑то и советовал, то посоветовал бы сначала попробовать себя где‑то в Европе. Опять же, если у тебя более молодой возраст и есть планы поиграть где‑то за пределами России. Все‑таки конкуренция там выше, другой футбол. То есть сначала надо пройти через Европу, а потом, если будет возможность, уехать в МЛС. Тем более в США будет чемпионат мира, футбол и лига там будут развиваться в ближайшие годы, новые игроки приходить», — передает слова Миранчука «Матч ТВ».