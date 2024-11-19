Миранчук дал совет футболистам из России ехать в МЛС

Российский полузащитник клуба МЛС «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, что, по его мнению, российским игрокам стоит отправляться за океан после опыта игры в Европе.
«Первое, что приходит в голову, — в США едут уже после 30 лет, под закат карьеры. Если бы я кому‑нибудь что‑то и советовал, то посоветовал бы сначала попробовать себя где‑то в Европе. Опять же, если у тебя более молодой возраст и есть планы поиграть где‑то за пределами России. Все‑таки конкуренция там выше, другой футбол. То есть сначала надо пройти через Европу, а потом, если будет возможность, уехать в МЛС. Тем более в США будет чемпионат мира, футбол и лига там будут развиваться в ближайшие годы, новые игроки приходить», — передает слова Миранчука «Матч ТВ».
«Называть какие‑то имена не хотел бы. У нас в стране, в нашем чемпионате, есть много качественных, хороших игроков. Просто попасть туда тяжело. А когда попадаешь, осваиваешься, есть высокие шансы заиграть. Сложен именно момент попадания в какие‑то европейские клубы. И, конечно, желания», — добавил футболист «Атланты Юнайтед».
Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 миллионов евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Всего Миранчук провел в МЛС 13 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.
В ¼ финала плей-офф МЛС «Атланта» на выезде сыграет с «Орландо Сити». Встреча пройдет 24 ноября. В предыдущем раунде команда из Атланты выбила главного фаворита на чемпионство — клуб Лионеля Месси «Интер Майами» (1:2, 2:1, 3:2).