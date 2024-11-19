«Такие вещи читать тяжело». Тренер «Акрона» — об интервью Дзюбы

12 ноября Артем Дзюба дал интервью, в котором, среди прочего, заявил, что не пожмет руку тренерам своих бывших команд — Сергею Семаку из «Зенита» и Михаилу Галактионову из «Локомотива».
«Безусловно, такие вещи читать тяжело мне как тренеру, как человеку, но в то же время Артем сегодня для меня тот человек, который со мной откровенен, я в этом даже не сомневаюсь. И я ни в коем случае не хочу ни осуждать его, ни поддерживать в этом мнении уж тем более, я просто хочу сказать, что сегодня я с Артемом, как и с любым другим своим футболистом, потому что для меня это важно прежде всего. Это важно для меня. И как-то был момент, который мне лично не понравился, когда было такое мнение, что вот какой-то конфетно-букетный период между мной и Дзюбой сейчас происходит. Его не было и не будет, потому что он профессионал, я профессионал, у него есть цели-задачи, у меня есть цели-задачи, и они совместные во многом», — сказал Тедеев в эфире программы «Футбол России».
«Мы часто разговариваем с Дзюбой, и я очень стараюсь духовным оставаться человеком, верующим, и он очень хорошо к этому относится, и первый мой разговор был именно на эти темы. Для меня это очень важно, и я знаю, насколько он искренен как человек. И то, что у него что-то запало в своё время и какая-то осталась внутренняя, скорее всего, даже не обида, потому что он на самом деле мужчина, а, может быть, злость, скорее всего, это и есть тот посыл, который он посчитал», — добавил главный тренер «Акрона».
Артем Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента 12 сентября. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. За новый клуб форвард провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.
После первого круга дебютирующий в Российской Премьер-лиге «Акрон» с 16 очками находится на 9-м месте в турнирной таблице.