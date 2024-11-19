«Такие вещи читать тяжело». Тренер «Акрона» — об интервью Дзюбы

«Безусловно, такие вещи читать тяжело мне как тренеру, как человеку, но в то же время Артем сегодня для меня тот человек, который со мной откровенен, я в этом даже не сомневаюсь. И я ни в коем случае не хочу ни осуждать его, ни поддерживать в этом мнении уж тем более, я просто хочу сказать, что сегодня я с Артемом, как и с любым другим своим футболистом, потому что для меня это важно прежде всего. Это важно для меня. И как-то был момент, который мне лично не понравился, когда было такое мнение, что вот какой-то конфетно-букетный период между мной и Дзюбой сейчас происходит. Его не было и не будет, потому что он профессионал, я профессионал, у него есть цели-задачи, у меня есть цели-задачи, и они совместные во многом», — сказал Тедеев в эфире программы «Футбол России».