«Наша движущая сила — путь, а не победа». Семак — о мотивации игроков «Зенита»

«Путь всегда разный. Победа, победа и сами кубки, конечно, они… я не могу сказать, что они приедаются или надоедают, но именно того голода к самому кубку и трофею, если ты выиграл уже не один, не два, не три раза, то уже будет, естественно, не то. И невозможно ничего сделать, чтобы те чувства сохранить, когда ты выиграл что-то в первый раз. Но сам путь, именно работа, если ты работаешь много, — это не помогает, значит, надо много работать, чтобы это помогло», — добавил главный тренер «Зенита».