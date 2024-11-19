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«Наша движущая сила — путь, а не победа». Семак — о мотивации игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается мотивация игроков «сине-бело-голубых».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Наша движущая сила не сам кубок или победа, а именно путь. И путь всегда очень сложный. Каждый сезон, если посмотреть, все немножко привыкли, что “Зенит” выигрывает, но, по сути, это свои сложности.

Наверное, и в любой сезон, который был, всегда какие-то моменты и сложности. Или были не на первом месте, или какой-то отрезок времени просаживались. И эти моменты всё время воспринимаются сразу с такой очень большой долей критики, нервируют игроки, начинают сразу искать, наверное, что-то то не то, то не так.

Поэтому наша движущая сила, конечно, — это работа и путь к достижению цели», — сказал Семак в выпуске «Четкий подкаст» сообщества ХК «Чисто Питер» в социальной сети VK.

«Путь всегда разный. Победа, победа и сами кубки, конечно, они… я не могу сказать, что они приедаются или надоедают, но именно того голода к самому кубку и трофею, если ты выиграл уже не один, не два, не три раза, то уже будет, естественно, не то. И невозможно ничего сделать, чтобы те чувства сохранить, когда ты выиграл что-то в первый раз. Но сам путь, именно работа, если ты работаешь много, — это не помогает, значит, надо много работать, чтобы это помогло», — добавил главный тренер «Зенита».

Сергей Семак возглавляет петербургскую команду с 2018 года. «Зенит» под его руководством побеждал в Российской Премьер-лиге шесть последних сезонов подряд. После первого круга сезона-2024/25 «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на одно очко от лидирующего «Краснодара». В субботу, 23 ноября, сине-бело-голубые в рамках 16-го тура РПЛ на выезде сыграют с «Оренбургом».

Ахмат
1:2
Первый тайм: 1:2
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Сергей Семак
Голы
Ахмат
Арсен Адамов
(Лечи Садулаев)
2′
Зенит
Густаво Мантуан
(Матео Кассьерра)
9′
Матео Кассьерра
21′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
2
Александр Жиров
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
95
Арсен Адамов
10
Лечи Садулаев
51′
11
Силва Лима Исмаэл
18
Владислав Камилов
90+5′
23
Антон Швец
47
Даниил Уткин
73′
19
Мауро Луна Диале
20
Максим Самородов
77′
98
Светослав Ковачев
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
81′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
15
Вячеслав Караваев
46′
28
Нуралы Алип
17
Андрей Мостовой
87′
4
Юрий Горшков
30
Матео Кассьерра
87′
21
Александр Ерохин
32
Лусиано Гонду
63′
7
Александр Соболев
31
Густаво Мантуан
67′
24
Педро
Статистика
1
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
4
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
23
Фолы
8
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь