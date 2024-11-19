Черчесов: Возникло ощущение, что как-то Питеру достается

«Можно ли говорить о том, что “Зенит” забуксовал? Только если в плане игры. Пару очков потеряли, когда не должны были. Например, ничья с “Химками”. Кстати, мощный старт “Зенита” я вполне предполагал, потому что буквально перед началом сезона приезжал в Петербург, видел их на тренировках, команда была хорошо готова. Потом пошли травмы, и в механизме как будто-то сломалось. Но думаю, сейчас “Зенит” закончит до перерыва на 1−2-м месте, потом поработает в межсезонье и будет двигаться вперед», — приводит слова Черчесова «Спорт День за Днем».