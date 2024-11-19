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Черчесов: Возникло ощущение, что как-то Питеру достается

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил выступление «Зенита» в первой части сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

«Можно ли говорить о том, что “Зенит” забуксовал? Только если в плане игры. Пару очков потеряли, когда не должны были. Например, ничья с “Химками”. Кстати, мощный старт “Зенита” я вполне предполагал, потому что буквально перед началом сезона приезжал в Петербург, видел их на тренировках, команда была хорошо готова. Потом пошли травмы, и в механизме как будто-то сломалось. Но думаю, сейчас “Зенит” закончит до перерыва на 1−2-м месте, потом поработает в межсезонье и будет двигаться вперед», — приводит слова Черчесова «Спорт День за Днем».

«А “Краснодар” собирает свои очки, где-то и залетает удачно, как у Кордобы в Самаре почти с центра поля. Да, он ударил хорошо, но ведь мог и не залететь, такое рассчитать нелегко. Кстати, недавно тут читал, что больше всех от судейских ошибок пострадал “Зенит”. У меня тоже по паре игр возникло ощущение, что как-то Питеру достается. Где-то не свистнули, где-то не посмотрели», — добавил Черчесов.

После первого круга сезона-2024/25 «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на одно очко от лидирующего «Краснодара». В субботу, 23 ноября, сине-бело-голубые в рамках 16-го тура РПЛ на выезде сыграют с «Оренбургом».

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