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«Зенит» поздравил болельщиков с годовщиной чемпионства в СССР

Петербургский «Зенит» в социальных сетях отметил 40-летнюю годовщину победы клуба в чемпионате СССР.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«21 ноября 1984 года футбольный клуб “Зенит” разгромил в СКК харьковский “Металлист” со счетом 4:1 и впервые в истории завоевал звание чемпионов страны. Сине-бело-голубые от всей души поздравляют всех болельщиков с годовщиной этой легендарной победы! Каждый новый титул — историческое достижение, но первое чемпионство — шаг к вечной славе. С праздником!» — написано в сообщении клуба.

Во времена СССР этот титул остался единственным для «Зенита». После первого круга московский «Спартак» и днепропетровский «Днепр» опережали «Зенит» на 2 очка. Однако во второй половине чемпионата клуб из Ленинграда обошел соперников, и под руководством главного тренера Павла Садырина стал чемпионом СССР по футболу. «Зенит» в чемпионате одержал больше всех побед — 19 и забил наибольшее количество голов — 60.

В чемпионатах России «Зенит» выступает успешнее. Клуб 10 раз побеждал в национальных первенствах, включая последние шесть сезонов подряд.

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