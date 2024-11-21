«Зенит» поздравил болельщиков с годовщиной чемпионства в СССР

Во времена СССР этот титул остался единственным для «Зенита». После первого круга московский «Спартак» и днепропетровский «Днепр» опережали «Зенит» на 2 очка. Однако во второй половине чемпионата клуб из Ленинграда обошел соперников, и под руководством главного тренера Павла Садырина стал чемпионом СССР по футболу. «Зенит» в чемпионате одержал больше всех побед — 19 и забил наибольшее количество голов — 60.