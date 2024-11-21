«Рубин» проведет розыгрыш часов на матче, потроллив Смолова

Напомним, нападающий «Краснодара» Федор Смолов после гостевого матча 15-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) не обнаружил в раздевалке свои часы. Сообщается, что их стоимость оценивается в 7−8 млн рублей. Позднее Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных часах.
«10 ноября в Казани у меня были украдены часы. Если у вас есть любая полезная информация, пишите в ТГ. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», — написал Смолов в своём аккаунте в социальной сети.
Пресс-служба «Рубина» объявила о розыгрыше часов среди владельцев сезонных абнементов, который пройдет 22 ноября на последнем домашнем матче года с «Акроном».
Также «Рубин» опубликовал ролик, в котором игроки команды называют любимые бренды часов.
В текущем сезоне Федор Смолов принял участие в 17 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Рубин» располагается на седьмом месте с 19 баллами.