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«Рубин» проведет розыгрыш часов на матче, потроллив Смолова

Пресс-служба «Рубина» объявила, что проведет розыгрыш часов на матче 16-го тура РПЛ с «Акроном», таким образом клуб решил пошутить над пропажей часов Федора Смолова.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, нападающий «Краснодара» Федор Смолов после гостевого матча 15-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) не обнаружил в раздевалке свои часы. Сообщается, что их стоимость оценивается в 7−8 млн рублей. Позднее Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных часах.

«10 ноября в Казани у меня были украдены часы. Если у вас есть любая полезная информация, пишите в ТГ. За вознаграждение. Полная анонимность гарантирована», — написал Смолов в своём аккаунте в социальной сети.

Пресс-служба «Рубина» объявила о розыгрыше часов среди владельцев сезонных абнементов, который пройдет 22 ноября на последнем домашнем матче года с «Акроном».


Также «Рубин» опубликовал ролик, в котором игроки команды называют любимые бренды часов.


В текущем сезоне Федор Смолов принял участие в 17 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. «Рубин» располагается на седьмом месте с 19 баллами.

Рубин
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
10.11.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Мурад Мусаев
Голы
Рубин
Никола Чумич
(Мирлинд Даку)
18′
Краснодар
Александр Черников
53′
Нереализованные пенальти
Рубин
Мирлинд Даку
31′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
75′
51
Илья Рожков
45+4′
71
Константин Нижегородов
35′
6
Угочукву Иву
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
8
Богдан Йочич
81′
22
Велдин Ходжа
24
Никола Чумич
85′
19
Олег Иванов
99
Дардан Шабанхаджай
73′
90
Марвин Чуни
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
30′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
10
Эдуард Сперцян
90′
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
98
Сергей Петров
74′
20
Джованни Гонсалес
8
Данила Козлов
46′
40
Олакунле Олусегун
11
Жоау Батчи
69′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
51′
69′
19
Федор Смолов
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
5
21
Фолы
15
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
Краснодар
Премьер-лига: таблица и календарь