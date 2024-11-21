«Зенит» выпустил пакеты в честь годовщины чемпионства СССР

«В 1984 году футбольный клуб “Зенит” впервые в своей истории выиграл чемпионат СССР. Команда и город бурно праздновали это долгожданное событие, и каждому хотелось оставить частичку этой исторической победы себе на память. В начале 1980-х производства атрибутов с клубной символикой в современном понимании ещё не существовало, поэтому всем тогда особенно запомнились полиэтиленовые пакеты с надписью “Чемпион СССР. “Зенит”. 1984”, созданные в огромном количестве на предприятии “Ленбытхим”, — говорится в сообщении.