Петербургский «Зенит» в социальных сетях представил сувенирный пакет, посвященный 40-летней годовщине чемпионства клуба во времена СССР.
«В 1984 году футбольный клуб “Зенит” впервые в своей истории выиграл чемпионат СССР. Команда и город бурно праздновали это долгожданное событие, и каждому хотелось оставить частичку этой исторической победы себе на память. В начале 1980-х производства атрибутов с клубной символикой в современном понимании ещё не существовало, поэтому всем тогда особенно запомнились полиэтиленовые пакеты с надписью “Чемпион СССР. “Зенит”. 1984”, созданные в огромном количестве на предприятии “Ленбытхим”, — говорится в сообщении.
«В ноябре 2024-го, специально к юбилею первого чемпионства, сине-бело-голубые выпустили ограниченным тиражом точную копию тех самых пакетов с узнаваемым дизайном, которые 40 лет назад стали, по сути, первым образцом клубной атрибутики», — добавила пресс-служба «Зенита».
Во времена СССР этот чемпионский титул остался единственным для «Зенита». В чемпионатах России «Зенит» выступает успешнее. Клуб 10 раз побеждал в национальных первенствах, включая последние шесть сезонов подряд.