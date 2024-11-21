Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» выпустил пакеты в честь годовщины чемпионства СССР

40 лет назад, 21 ноября 1984 года, «Зенит» в матче последнего тура победил харьковский «Металлист» со счетом 4:1 и впервые в своей истории стал чемпионом СССР.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Петербургский «Зенит» в социальных сетях представил сувенирный пакет, посвященный 40-летней годовщине чемпионства клуба во времена СССР.

«В 1984 году футбольный клуб “Зенит” впервые в своей истории выиграл чемпионат СССР. Команда и город бурно праздновали это долгожданное событие, и каждому хотелось оставить частичку этой исторической победы себе на память. В начале 1980-х производства атрибутов с клубной символикой в современном понимании ещё не существовало, поэтому всем тогда особенно запомнились полиэтиленовые пакеты с надписью “Чемпион СССР. “Зенит”. 1984”, созданные в огромном количестве на предприятии “Ленбытхим”, — говорится в сообщении.

«В ноябре 2024-го, специально к юбилею первого чемпионства, сине-бело-голубые выпустили ограниченным тиражом точную копию тех самых пакетов с узнаваемым дизайном, которые 40 лет назад стали, по сути, первым образцом клубной атрибутики», — добавила пресс-служба «Зенита».

Во времена СССР этот чемпионский титул остался единственным для «Зенита». В чемпионатах России «Зенит» выступает успешнее. Клуб 10 раз побеждал в национальных первенствах, включая последние шесть сезонов подряд.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь