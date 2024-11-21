Алексей Миранчук рассказал, где планирует завершить карьеру

— Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве». В команде вместе с Антоном [Миранчуком], Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл, с кем могли бы побороться за чемпионство и кубки. Сейчас пока не думал об этом. Могу наверняка сказать, что хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду, как сложится. Сейчас много молодых игроков [в «Локомотиве»], новый вектор развития. Самому даже интересно, где мог бы завершить. Но точно знаю, что где-то в России, — приводит слова Миранчука Metaratings.ru.