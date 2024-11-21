Алексей Миранчук рассказал, где планирует завершить карьеру

Алексей Миранчук официально стал игроком американского клуба «Атланта Юнайтед» 30 июля.
— Где бы вы хотели завершить карьеру футболиста — в Европе, США или в «Локомотиве»? Что будет определяющим для вас в этом вопросе?
— Когда-то давно думал, что идеально было бы завершить в «Локомотиве». В команде вместе с Антоном [Миранчуком], Димой Бариновым, ребятами, с которыми давно играл, с кем могли бы побороться за чемпионство и кубки. Сейчас пока не думал об этом. Могу наверняка сказать, что хотел бы завершить карьеру в России. Называть клуб не буду, как сложится. Сейчас много молодых игроков [в «Локомотиве»], новый вектор развития. Самому даже интересно, где мог бы завершить. Но точно знаю, что где-то в России, — приводит слова Миранчука Metaratings.ru.
Американский клуб заплатил итальянской «Аталанте» за россиянина рекордные €15 млн. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Всего Миранчук провел в МЛС 13 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.
«Атланта» обыграла «Интер Майами» с Лионелем Месси в серии до двух побед в ⅛ финала плей-офф МЛС. В решающей игре Миранчук отметился результативной передачей (3:2). В ¼ финала плей-офф «Атланта» на выезде сыграет с «Орландо Сити». Встреча пройдет 24 ноября.