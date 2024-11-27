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Рабинер рассказал о судейских «таксах» в РПЛ

Спортивный журналист Игорь Рабинер в своем телеграм-канале высказался о судейской коррупции в российском футболе.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Что нужно было сделать для “Крыльев”, чтобы помочь им на 36 миллионов рублей? Можем ли мы вспомнить хоть один крупный скандал с арбитражем в их пользу? И близко не помню, чтобы кто-то в последние годы высказывался на тему, что Самаре систематически “подсвистывают”.

А если нет — дальше уже делаю вывод сам, — то это означает одно. То, что на обслуживание каждого матча РПЛ существует фиксированная такса, и она даже не означает помощь судей, а лишь то, что тебя не будут “убивать”. Та самая круговая порука, о которой говорил губернатор Самарской области. И которая “мажет как копоть”, как писал Илья Кормильцев и пел Вячеслав Бутусов.

Один человек, связанный с нашим футбольным миром, хотя и не являющийся напрямую его частью, мне эту таксу только что написал, — пять миллионов рублей. У меня, естественно, нет никакой возможности проверить, правда это или нет. Я просто ретранслирую только что мне сообщенное», — написал Рабинер.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев открыто заявил о коррупции в российском футболе. По его словам, один из футбольных функционеров сообщил ему, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн рублей за «судейские решения». Также он сообщил, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 млн рублей в год.

Крылья Советов