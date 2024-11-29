Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок «Зенита» номинирован в сборную года по версии ФИФА

ФИФА объявила претендентов на попадание в символическую сборную мира по итогам года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

В список номинантов вошли 77 футболистов. Среди них бразильский защитник «Зенита» Нино, который пополнил состав сине-бело-голубых в январе 2024 года. До переезда в Россию бразилец выступал за «Флуминенсе» и выиграл с ним Кубок Либертадорес.

Претенденты на награду были отобраны на основе их выступлений в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. В итоговую символическую сборную войдут 11 футболистов. Их имена станут известны в середине января на церемонии вручения наград The Best.

Нино провел за «Зенит» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт 27-летнего бразильца рассчитан до лета 2028 года.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь