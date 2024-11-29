В «Зените» отреагировали на номинацию Нино в команду года ФИФА

Нино попал в список из 22 защитников. Вместе с ним в число номинантов вошли также Джереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо, Джонатан Та (все — «Байер»), Мануэль Аканджи, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Алессандро Бастони, Федерико Димарко (оба — «Интер»), Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — «Реал»), Габриэл Магальяйнс, Уильям Салиба (оба — «Арсенал»), Бремер («Ювентус»), Либерато Какаче («Эмполи»), Данте («Ницца»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Рома»), Алистэр Джонстон («Селтик»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Николас Отаменди («Бенфика») и Уильям Трост-Эконг («Аль-Холуд»).
— «Зенит с удовлетворением воспринял сообщение о включении Нино в список 22 лучших защитников. Это не только его личная оценка, но и признание уровня “Зенита” и российского футбола», — сказал Медведев.
Претенденты на награду были отобраны на основе их выступлений в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. В итоговую символическую сборную войдут 11 футболистов. Их имена станут известны в середине января на церемонии вручения наград The Best.
Нино перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Флуминенсе» за пять миллионов евро. 27-летний бразилец провел за клуб из Санкт-Петербурга 34 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт Нино рассчитан до лета 2028 года.
В ноябре 2023 года Нино помог «Флуминенсе» впервые в своей истории выиграть Кубок Либертадорес.