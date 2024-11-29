В «Зените» отреагировали на номинацию Нино в команду года ФИФА

Нино перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Флуминенсе» за пять миллионов евро. 27-летний бразилец провел за клуб из Санкт-Петербурга 34 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Контракт Нино рассчитан до лета 2028 года.