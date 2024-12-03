«Все закончится извинениями». Орлов — о заявлениях Федорищева

«Я боюсь, что все закончится извинением губернатора перед общественностью, потому что это внутреннее дело его клуба. И было же собрание сейчас, собрались все представители команд РПЛ, и нет никаких адресов, откуда… Надо доказать, факты нужны. Это всё декларативные заявления, но губернатор сейчас создал трудности для своей команды, сейчас же комиссия будет работать.



Победа в Санкт-Петербурге? Может быть, это и хорошо, что они победили, для игроков, но на самом деле что будет с клубом… Ну то есть губернатор, мне кажется, это хорошо, что он сообщил, но тогда назови фамилии, если ты вот так вслух все говоришь. А пока это же просто разговоры», — сказал Орлов.