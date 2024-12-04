Губернатор Самарской области о борьбе с коррупцией в футболе: за базар отвечу

«Я подал заявление в МВД и прокуратуру впервые в жизни. Немногие губернаторы это делают, потому что надо на допросы ходить, во всей этой истории участвовать. Как мне один коллега сказал — отвечать придется, так я, извините за выражение, за базар отвечу.



Мы — те, кто финансирует профессиональный футбол, — не должны портить жизнь миллионам ребят, которые видят это все и понимают: порядка там нет, лучше я пойду на экономический факультет вместо того, чтобы строить карьеру футболиста, потому что я не чей-то сын.



Со всем уважением ко всем агентам, которые ведут деятельность порядочно, со всем уважением ко всем судьям, которые на 99% сплошь профессионалы. Я имею в виду именно преступников, а преступников мы не должны финансировать уж точно», — приводит слова Федорищева «РИА Новости Спорт» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».