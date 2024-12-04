Губернатор Самарской области о борьбе с коррупцией в футболе: за базар отвечу

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что власти не должны финансировать преступников, наживающихся на российском футболе.
«Я подал заявление в МВД и прокуратуру впервые в жизни. Немногие губернаторы это делают, потому что надо на допросы ходить, во всей этой истории участвовать. Как мне один коллега сказал — отвечать придется, так я, извините за выражение, за базар отвечу.
Мы — те, кто финансирует профессиональный футбол, — не должны портить жизнь миллионам ребят, которые видят это все и понимают: порядка там нет, лучше я пойду на экономический факультет вместо того, чтобы строить карьеру футболиста, потому что я не чей-то сын.
Со всем уважением ко всем агентам, которые ведут деятельность порядочно, со всем уважением ко всем судьям, которые на 99% сплошь профессионалы. Я имею в виду именно преступников, а преступников мы не должны финансировать уж точно», — приводит слова Федорищева «РИА Новости Спорт» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».
По словам Федорищева, один из футбольных функционеров сообщил ему, что «Крылья Советов» задолжали 36 млн рублей за «судейские решения». Губернатор заявил, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 млн рублей в год. При этом Федорищев отметил, что у него нет прямых доказательств коррупции в судействе.
Общее собрание РПЛ выступило с заявлением по поводу обвинения. Клубы лиги попросили Федорищева предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах. После этого информация губернатора была передана в правоохранительные органы для расследования.