Беляев: Дзюба не может без внимания. Каждая тренировка — бенефис

Беляев играл в «Арсенале» с 2016 по 2023 год. Артем Дзюба был отдан в аренду в тульский клуб из «Зенита» в январе 2018 года до конца сезона. За это время форвард принял участие в 10 матчах, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами.
«Артем в любой команде — это всегда центр притяжения. Всегда испытываешь эмоции, когда играешь против него. Здорово, когда он находится в твоей команде. Тогда ты можешь просто выбить мяч в направлении майки с фамилией Дзюба, и в большинстве случаев безадресный вынос окажется точной передачей.
Есть ли запоминающаяся история, связанная с ним? Сложно выделить отдельный случай, потому что каждая тренировка с участием Артема — это его бенефис. Он не сможет жить, если не будет объектом всеобщего внимания», — приводит слова Беляева Metaratings.ru.
В этом сезоне Дзюба провел десять матчей за «Акрон», в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. Ему осталось забить три гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).