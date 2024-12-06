Беляев: Дзюба не может без внимания. Каждая тренировка — бенефис

«Артем в любой команде — это всегда центр притяжения. Всегда испытываешь эмоции, когда играешь против него. Здорово, когда он находится в твоей команде. Тогда ты можешь просто выбить мяч в направлении майки с фамилией Дзюба, и в большинстве случаев безадресный вынос окажется точной передачей.



Есть ли запоминающаяся история, связанная с ним? Сложно выделить отдельный случай, потому что каждая тренировка с участием Артема — это его бенефис. Он не сможет жить, если не будет объектом всеобщего внимания», — приводит слова Беляева Metaratings.ru.