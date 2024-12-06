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Беляев: Дзюба не может без внимания. Каждая тренировка — бенефис

Бывший партнер Артема Дзюбы по тульскому «Арсеналу» Максим Беляев высказался о нападающем, который в текущем сезоне РПЛ выступает за «Акрон».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Беляев играл в «Арсенале» с 2016 по 2023 год. Артем Дзюба был отдан в аренду в тульский клуб из «Зенита» в январе 2018 года до конца сезона. За это время форвард принял участие в 10 матчах, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами.

«Артем в любой команде — это всегда центр притяжения. Всегда испытываешь эмоции, когда играешь против него. Здорово, когда он находится в твоей команде. Тогда ты можешь просто выбить мяч в направлении майки с фамилией Дзюба, и в большинстве случаев безадресный вынос окажется точной передачей.

Есть ли запоминающаяся история, связанная с ним? Сложно выделить отдельный случай, потому что каждая тренировка с участием Артема — это его бенефис. Он не сможет жить, если не будет объектом всеобщего внимания», — приводит слова Беляева Metaratings.ru.

В этом сезоне Дзюба провел десять матчей за «Акрон», в которых забил два мяча и сделал три результативные передачи. Ему осталось забить три гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).

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