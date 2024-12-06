10 самых красивых жен игроков РПЛ: фото

Карина Истомина — супруга Федора Смолова
Диджей и блогер Карина Истомина познакомилась с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым на стадионе московского «Динамо» в 2023 году, тогда форвард выступал за бело-голубых. В июне того же года пара поженилась, а в ноябре у Карины и Федора родилась дочь — Лора.
Елена Соболева — супруга Александра Соболева
Елена и нападающий «Зенита» Александр Соболев познакомились в конце 2016 года в общей компании друзей, после этого у пары начались романтические отношения. В скором времени они поженились, а в конце 2017 года у Елены и Александра родился сын — Сергей.
Алина Карапетян — супруга Эдуарда Сперцяна
Алина и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поженились летом 2023 года. Общественность узнала об отношениях игрока и о свадьбе из соцсетей футбольного клуба «Краснодар». Торжество проходило со строгим соблюдением армянских традиций — выкупом, танцами под зурну (деревянный духовой музыкальный инструмент. — Прим. ред.) и банкетом с угощениями.
Сами Алина и Эдуард опубликовали фотографии с торжества спустя несколько недель после события. Пара редко выкладывает совместные снимки и оберегает свою личную жизнь.
Яна Ромашкина — супруга Наира Тикнизяна
Известная телеведущая Яна Ромашкина и защитник «Локомотива» Наир Тикнизян познакомились в общей компании друзей. В сентябре 2023 года футболист сделал своей возлюбленной предложение. Через месяц пара сыграла свадьбу. В мае этого года у Наира и Яны родился сын.
Елена Радионова — супруга Константина Кучаева
Призерка чемпионата мира и Европы по фигурному катанию Елена и полузащитник «Ростова» Константин Кучаев познакомились в соцсетях в 2018 году. Спустя два года пара публично заявила о своих отношениях, опубликовав совместное фото в день рождения футболиста.
В 2022 году в канун Нового года Кучаев сделал Елене предложение во время отдыха на горнолыжном курорте Чимбулак в Казахстане. В 2023 году пара поженилась, а в мае этого года у Елены и Константина родилась дочь.
Алена Шабурова — супруга Константина Тюкавина
Алена и нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин познакомились в 2016 году, когда им было по 14 лет. В феврале 2023 года футболист сделал девушке предложение, а в июне они сыграли свадьбу. В августе этого года Алена родила дочь — Теону.
Ксения Песьякова — супруга Сергея Песьякова
Ксения и голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков познакомились в 2008 году в Ярославле. После шести месяцев отношений Песьяков уехал в Москву выступать за «Спартак», а Ксения осталась в Ярославле учиться в университете.
Пара рассталась на три года. Они поддерживали связь, поздравляли друг друга с праздниками. В 2012 году Песьяков перешел в «Ростов» и возобновил отношения с Ксенией. Спустя два года пара поженилась. Супруги воспитывают троих детей — дочь Полину и сыновей Артема и Ярослава.
Дарья Макарова — супруга Дениса Макарова
Дарья и полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров Познакомились в 2022 году, когда Дарья работала в структуре бело-голубых. В июне 2023 года пара поженилась. Девушка воспитывает сына от первого брака, а в мае этого года у пары родился общий ребенок — сын Даниил.
Лилия Заболотная — супруга Антона Заболотного
Лилия и нападающий подмосковного клуба «Химки» Антон Заболотный познакомились на вечеринке в 2011 году в Екатеринбурге. В 2014 году они сыграли свадьбу в Москве. Пара воспитывает двух сыновей.
Алина Умярова — супруга Наиля Умярова
Блогер и модель Алина и полузащитник «Спартака» Наиль Умяров познакомились весной 2020 года в соцсетях. Спустя год пара сыграла свадьбу. В июле этого года у Алины и Наиля родилась дочь.