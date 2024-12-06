«Первый раз, что ли?»: в «Химках» отреагировали на бан ФИФА

Также ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА.
«Нам известно, что по линии ФИФА на клуб наложен один запрет на регистрацию игроков, и он является временным. Дело касается ситуации с Бесардом Сабовичем. С нашей стороны была подана апелляция в CAS с целью защиты своих интересов. После довольно продолжительного процесса рассмотрения дела, международный суд встал на сторону футболиста.
Сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе. Какие-либо дополнительные санкции на клуб не накладывались», — приводит слова генерального директора «Химок» Николая Оленева «Спорт-Экспресс».
Напомним, Бесард Сабович перешел в «Химки» из «Кайсериспора» летом 2021 года. Через год полузащитник стал игроком «Юргордена».
Инвестор «Химок» бизнесмен Туфан Садыгов отреагировал на решение ФИФА.
«Не владею ситуацией, но, наверное, там что-то с иностранцами. Конечно, клуб решит проблему. Первый раз что ли? Обычно вопрос решается перед открытием трансферного окна. Поэтому сейчас, наверное, ребята заняты другими вещами. Сейчас платежи между контрагентами недружественных стран запрещены. Скорее всего, какая-то проблема есть, когда не могли физически оплатить. У нас была такая ситуация перед сезоном. Решили. Алгоритм есть. Наверное, руководство решит», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».