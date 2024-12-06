Юрий Семин: «Спартак» сейчас играет ярче всех в РПЛ

«Спартак» — 10-кратный чемпион России. В последний раз красно-белые побеждали в национальном первенстве в 2017 году под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры. Команда Деяна Станковича после 17 туров набрала 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Зенита» на 5 очков. В заключительном перед зимней паузой туре красно-белые дома сыграют с «Пари НН» 7 декабря.