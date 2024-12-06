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Юрий Семин: «Спартак» сейчас играет ярче всех в РПЛ

Экс-тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об успехах «Спартака» в последних матчах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Красно-белые одержали победу в пяти играх подряд Российской Премьер-Лиги.

«Считаю, что “Спартак” сейчас играет ярче всех в РПЛ. Красно-белые находятся в отличной форме. С этой точки зрения пауза в чемпионате им некстати», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

«Спартак» — 10-кратный чемпион России. В последний раз красно-белые побеждали в национальном первенстве в 2017 году под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры. Команда Деяна Станковича после 17 туров набрала 34 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Зенита» на 5 очков. В заключительном перед зимней паузой туре красно-белые дома сыграют с «Пари НН» 7 декабря.

77-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».

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