Мурад Мусаев дисквалифицирован за нецензурную брань в адрес судьи

«Мусаев был удален за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Тренер принял участие в заседании по ВКС, от судей получили дополнительные показания. Со стороны тренера прозвучала ненормативная лексика, она не была адресной, напрямую не оскорбляла. Итог: два матча дисквалификации в РПЛ, один из них условный, с испытательным сроком до конца сезона, а также штраф 100 тысяч рублей. Мусаев принес извинения за свое поведение, — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца “Матч ТВ”.