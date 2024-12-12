Мурад Мусаев дисквалифицирован за нецензурную брань в адрес судьи

Напомним, 8 декабря в матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» дома сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 0:0. Мусаев был удален в добавленное ко второму тайму время, в протоколе игры, размещенном на официальном сайте лиги, сообщается, что он применил нецензурную брань в адрес первого помощника судьи.
«Мусаев был удален за нецензурную брань в адрес первого помощника судьи. Тренер принял участие в заседании по ВКС, от судей получили дополнительные показания. Со стороны тренера прозвучала ненормативная лексика, она не была адресной, напрямую не оскорбляла. Итог: два матча дисквалификации в РПЛ, один из них условный, с испытательным сроком до конца сезона, а также штраф 100 тысяч рублей. Мусаев принес извинения за свое поведение, — приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца “Матч ТВ”.
После первой части «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. На второй строчке располагается «Зенит», уступая «быкам» по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» с 37 баллами.