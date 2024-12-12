КДК наказал «Краснодар» одним матчем РПЛ на нейтральном поле

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре между хозяевами и завершилась со счетом 0:0. Ранее сообщалось, что сотрудники в жилетке «стюард» не имели при себе удостоверений контролера‑распорядителя. Должно было быть 419 человек, присутствовало только 342.. «Краснодар» уже наказывался за подобное нарушение в октябре 2023 года.
«Футбольный клуб “Краснодар” оштрафован за повторное необеспечение безопасности на 200 тысяч рублей. Клуб обязали провести один матч чемпионата на нейтральном поле условно. Испытательный срок — до конца сезона-2024/2025», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости Спорт».
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дисквалифицирован на 2 матча РПЛ за брань в адрес судьи.
«Краснодар» после первой части сезона набрал 39 очков и лидирует в чемпионате России. В следующем туре, который состоится в начале марта, команда дома сыграет с «Крыльями Советов».