КДК наказал «Краснодар» одним матчем РПЛ на нейтральном поле

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре между хозяевами и завершилась со счетом 0:0. Ранее сообщалось, что сотрудники в жилетке «стюард» не имели при себе удостоверений контролера‑распорядителя. Должно было быть 419 человек, присутствовало только 342.. «Краснодар» уже наказывался за подобное нарушение в октябре 2023 года.