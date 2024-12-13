Тренер «Спартака» развелся с супругой после 23 лет брака

В браке у Станковича и Ачимович родились трое сыновей: Стефан (р. 2000), Филип (р. 2002) и Александар (р. 2005). Все трое сыновей прошли академию миланского «Интера». Стефан уже завершил карьеру, Филип выступает за «Венецию» на позиции вратаря, а Александар играет за «Люцерн» на позиции опорного полузащитника. Права на Филипа и Александра до сих пор принадлежат «Интеру», оба игрока находятся в аренде.